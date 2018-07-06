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В Екатеринбурге вместе с градом в окна квартир попали «изумруды»

Сегодня, 13:27

Местные жители обнаружили «драгоценности» у себя на балконах, которые во время бушующей стихии были открытыми. Еще с вечера екатеринбуржцы слышали характерный стук по стеклам, однако полагали, что издает его именно град.

В Екатеринбурге вместе с градом в окна квартир попали «изумруды» - именно так граждане назвали разноцветные стеклышки, о природе которых ничего не ясно. Люди предположили, что занести камешки могло из поселка Малышева, где такие драгоценности есть, однако в редакции местной газеты появилось другое объяснение обстоятельств.

По предположению метеорологов, из-за сильного ветра, достигающего 16 метров в секунду, в окна и на балконы могли попасть элементы облицовки расположенных поблизости домов. Речь идет о цветных стеклышках, которые драгоценными камнями не являются, скорее всего.

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