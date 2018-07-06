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"Апокалипсис в Екатеринбурге": Затоплены улицы и магазины

Сегодня, 08:24

Днем ничего не предвещало беды, но уже к вечеру из-за буйства стихии город превратился в «Венецию».

5 июля в Екатеринбурге произошел «апокалипсис». Из-за сильного града и ливней затоплены улицы и известные магазины.

Жители города отмечают, что на ЖБИ и ВИЗе было остановлено движение трамваев из-за скопления воды на рельсах. Сильнее всего «досталось» торговым центрам – непогода нанесла значительный ущерб, подпортив бытовую технику.

О своих убытках рассказали сотрудники ТЦ «Радуга парк». Вместе с техникой «подмочило» и бутики Media Markt, Gloria Jeans и Baon – испорченная продукция магазинов частично была увезена обратно на склад.

Сейчас уже ситуация наладилась, и дождя с градом, размером с перепелиное яйцо, уже нет. Но стихия оставила о себе «память» - сорванные ветви деревьев по всему Екатеринбургу.

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