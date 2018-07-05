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Аляска под угрозой: Извержения вулканов принесут апокалипсис

Сегодня, 08:27

Уровень угрозы уже поднят до жёлтого после взрывов и увеличения вулканической активности.

Как сообщают специалисты из Обсерватории вулканов Аляски США, только за последний день активность вулкана Большой Ситкин возросла выше обычного уровня фона. Учёные наблюдают различные небольшие землетрясения, которые проходят на вершине вулкана со периодичностью в 10-20 часов. Некоторые считают, что это означает, что апокалипсис уже начался.

Пока что не понятно, действительно ли данная активность вулкана может привести и извержению, но всё же остаётся большой шанс именно такого плана развития событий. К такому выводу эксперты пришли после месяца землетрясений на Большом Ситкине.

Ещё 10 июня учёные зафиксировали первый взрыв пара и золы в вулкане. За последнее время хоть ничего особенного не происходило, но учёные постоянно изучают Большого Ситкина при помощи спутников.

Опасность состоит в том, что данный вулкан является большой частью одноимённого острова. Однако он огромный, поэтому буквально вся Аляска находится под угрозой.

Кстати, грозящий апокалипсисом вулкан Большой Ситкин находится в 400 километров от другого вулкана – Кливленд. Уровень опасности последнего сегодня изменили с жёлтого на оранжевый. Словами специалистов это значит, что извержение Кливленда неизбежно.

Для местных жителей извержение вулканов Кливленд и Большой Ситкин принесут настоящий апокалипсис. Километры и тонны пепла могут накрыть острова, а также соседние материки.

Вулкан Кливленд начал извергать лаву вчера. Это говорит о скором более масштабном извержении.

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