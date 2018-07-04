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На украинском побережье на камеру попал смерч

Сегодня, 14:32

В поселке Кирилловка, который находится в Запорожской области, местные жители вместе с отдыхающими стали свидетелями шокирующего катаклизма.

На украинском курортном побережье на камеру попал смерч, который не характерен для местных широт. Как отмечают очевидцы, был и другой, но второй исчез достаточно быстро. А вот первый кружил над морем, тем самым пугая туристов. Очевидцы сняли ЧП на видео.

Гидрометцентр предупреждал о возможных штормах на 2-4 июля. Как отмечают специалисты, смерчи образуются в грозовых облаках.

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