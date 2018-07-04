Ливни и оползни стали причиной смерти семи человек в КНР

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Ранее в Сычуань ужасный катаклизм «отрезал» от мира местное население. Всего в районе зафиксировали 64 геологических бедствий.

С прошлой недели Китай накрыла страшная непогода сильные ливни и оползни, которые вынудили 28 тыс. человек искать временное убежище. Именно эти природные факторы стали причиной смерти семи человек в КНР. Также разрушено множество домов, которые из-за стихийного бедствия сложились как "карточные домики".

Немало пострадал и сельско-хозяйственный сектор Сычуани. Отмечается, что природным бедствиям подвержены западные и северо-западные регионы. Специалисты подсчитали, что на данный момент природа нанесла вред, убыток от которого составляет 23,8 млн долларов.