VistaNews.ru


Ливни и оползни стали причиной смерти семи человек в КНР

Сегодня, 09:03

Ранее в Сычуань ужасный катаклизм «отрезал» от мира местное население. Всего в районе зафиксировали 64 геологических бедствий.

С прошлой недели Китай накрыла страшная непогода сильные ливни и оползни, которые вынудили 28 тыс. человек искать временное убежище. Именно эти природные факторы стали причиной смерти семи человек в КНР. Также разрушено множество домов, которые из-за стихийного бедствия сложились как "карточные домики".

Немало пострадал и сельско-хозяйственный сектор Сычуани. Отмечается, что природным бедствиям подвержены западные и северо-западные регионы. Специалисты подсчитали, что на данный момент природа нанесла вред, убыток от которого составляет 23,8 млн долларов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Российская экспедиция в Гватемале приостановила поиски стелы эпохи майя

В Иркутске осудят фигурантов дела о смерти от «Боярышника» 62 граждан

В результате сильного потопа на Шри-Ланке погибли минимум 19 человек

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем