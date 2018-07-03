В Башкирии прошел торнадо

Сегодня, 11:42

Жители Башкирии сняли столб торнадо, который является несвойственным природным явлением для данного региона. Стихия прошла неподалеку от торгового центра «Европейский» в Нефтекаменске.

По жилым кварталам Нефтекаменска (Башкирия) прокатился торнадо, который напугал местных жителей. Данное природное явление, по заявлению специалистов, не свойственно для данного региона. После того, как стихия прокатилась по дворам, люди стали выкладывать в сети ролики, где можно было видеть происходящее.

В кадре видно, как песчаный столб торнадо раскачивает ветки деревьев и поднимается вверх – по словам очевидцев даже выше девятого этажа. Экстренные службы города пока не сообщили о пострадавших и разрушениях, которые принес вихрь. На городских форумах некоторые жители Нефтекаменска стали жаловаться на то, что во дворах много поломанных веток, а сушившееся на веревках белье забросало песком.

В Башкирии прошел мини-торнадо из песка, а в прошлом году было зафиксирован водяной смерч в Учалинском районе над озером Ургун. Специалисты отметили, что сила торнадо оказалась не велика, что помогло избежать серьезных последствий.