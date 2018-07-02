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В Хакасии удар молнии убил 15 коров

Сегодня, 17:40

В селе Усть-Бюр Усть-Абаканского района Хакасии молния ударила в стадо коров. 15 коров были убиты. Пастух в это время был далеко от этого места и остался невредимым.

Название села Усть-Бюр стало известно всей стране, когда после пожара весной 2015 года там сгорело 72 дома. Остались без крова 220 человек. 25 июня того же года в Усть-Бюр приезжал Владимир Путин. Он пообещал держать на личном контроле строительство новых домов для погорельцев.

Сейчас в этом же населенном пункте случилась новая напасть. Пастух пас стадо примерно из 100 коров, когда начался дождь с сильным ветром. Чтобы окончательно не промокнуть, мужчина пошел за дождевиком. Штормового предупреждения, как он рассказывал впоследствии, не поступало.

Удар молнии поблизости пастух видел. Когда он вернулся на пастбище, то обнаружил 15 убитых молнией коров.

Коровы, принадлежащие местным жителям, не были застрахованы. Наиболее пострадавшие части животных будут утилизированы, остальное мясо – отдано владельцам.

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