Град уничтожил половину урожая Ставропольского края

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В последнее время в Ставропольском крае бушует непогода. На поля обрушились ливни, жуткий ветер и крупный град.

1 июля град обрушился на Ставропольский край, тем самым, уничтожив половину сельского урожая. Ситуацию обсудили на областном совете в Предгорном районе. Стало известно, что ливни и град уничтожили 40% урожая. По предварительным данным, ущерб составил 1,5 миллиона рублей. В других регионах поля в регионах сельского хозяйства Ставропольского края не так сильно пострадали от природных катаклизмов.