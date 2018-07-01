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В Брянске видео бурной реки после ливня в переулке Пилотов поразило Сеть

Сегодня, 20:27

Необычайно большая «горная» река сносила на своем пути все.

В Брянске видео бурной реки после ливня в переулке Пилотов появилось в Интернет. Поразило Сеть количество воды в новой речке, которая буквально залила территорию города и области. Подвалы домов, крыши многоэтажных строений залиты водой до краев. Ливневки были не готовы принять бурные потоки большого количества осадков. В социальной сети «ВКонтакте» появился необычный ролик, который продемонстрировал разгул погодных капризов.

Ранее мы сообщали о крупных осадках – град, размером с кулак. Град размером с кулак наделал много шума в интернете. Фото из соцсетей постоянно пополняются кадрами из фильма об Апокалипсисе, когда буйный разгул погоды поглощал планету и все на своем пути. В доступны сотни фотографий из Краснодарского края, в частности, Тимашевска, где град накрыл все на своем пути.

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