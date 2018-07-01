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Из-за бушующей стихии страдают и другие объекты, в том числе автомобили, ЛЭП и даже кладбища. Автолюбители сообщают, что уже в нескольких районах на транспортные средства падали заборы и деревья, поэтому водителям нужно быть весьма аккуратными при парковке.

В Петербурге падающие деревья продолжают блокировать подъезды, как это произошло на проспекте Авиаконструкторов. Люди не могут подъехать близко ко входу, затруднен проход пешеходам, а стоящие рядом автомобили также пострадали, однако не серьезно.

Согласно информации со слов очевидцев, поваленное от ветра дерево перекрыло и вход на Волковское кладбище. Сообщается о нескольких случаях повреждения автомобилей от упавших на них плохо закрепленных конструкций, поэтому в таких местах машины ставить не рекомендуется.