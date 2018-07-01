Шторм дошёл до ставропольских сёл

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Местные жители стали очевидцами шквалистого ветра и града с дождём.

Сейчас по многим регионам РФ проходит сильный шторм, который недавно дошёл и до ставропольских сёл. В социальных сетях появились сообщения и видеозаписи о том, что жители посёлка Извещательный стали свидетелями сильного шквалистого ветра, града и дождя. Очевидцы предупреждают путешественников и других жителей региона, чтобы они были аккуратнее и не покидали свои дома.

Кстати, в связи с погодными условиями краевое управление МЧС объявило экстренное предупреждение. Буквально до конца сегодняшнего дня в регионе пройдёт шторм с ветром со скоростью до 20 метров в секунду. Завтра, 2 июля, будет наблюдаться точно такая же погода.