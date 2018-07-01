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В Барнауле ветер снёс остановку

Сегодня, 17:10

Сегодняшний шторм также вырвал десятки деревьев.

В социальных сетях люди заявляют, что ветер снёс остановку, которая стояла на «Городской детской больнице» в Барнауле. На опубликованных фото видно, что возле павильона были торговые точки с фруктами и бочка с квасом. Считается, что при падении остановка задела указанные объекты.

Стоит отметить, что на улице Попова в результате дождя была затоплена проезжая часть и трамвайные рельсы. Часть транспорта остановилась, так как не могла совершать движение.

Стоит отметить, что 1 и 2 июля в регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики предсказали грозы, дожди и шквалистый ветер до 22 метров в секунду. Спасатели посоветовали барнаульцам не покидать свои дома и не ставить автомобили возле деревьев.

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