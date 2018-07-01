В Белгороде прогрохотала мощнейшая гроза

Сегодня, 14:15

Над некоторыми городами Черноземья прошли сильные дожди, сопровождаемые ураганным ветром. Его сила достигала 18 м/сек.

Поваленными оказались множество деревьев. Часть из них рухнали на припаркованные автомобили. Мощнейшая гроза в ночь на 1 июля прогрохотала и в Белгороде.

Жители, не убоявшиеся грозовых разрядов, снимали причудливые переплетения молний и выложили их в Сеть. Сейчас уже появились первые комментарии.

Один из посетителей местной соцсети сообщил, у них «шарахало» так, что по этажам «вырубился» свет и полностью пропал интернет.

Другие сообщают, что гроза началась совсем внезапно. Всё произошло совершенно неожиданно.

\Есть и такие, которые сообщили о сожалении, что в этот момент не находились в Белгороде и не могли самостоятельно наблюдать это мощное зрелище.