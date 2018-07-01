VistaNews.ru


Краснодарский край пережил адскую "бомбардировку" градом

Сегодня, 11:41

Шокирующие кадры поразили всех юзеров своей разрушительностью.

Краснодарский край пережил адскую "бомбардировку" градом. Неожиданные повороты погоды заставили людей опасаться не только за недвижимость и скот, но и за собственные жизни.

Град размером с кулак наделал много шума в интернете. Фото из соцсетей постоянно пополняются кадрами из фильма об Апокалипсисе, когда буйный разгул погоды поглощал планету и все на своем пути. В Instagram по запросу хештега «градкраснодар» доступны сотни фотографий из Краснодарского края, в частности, Тимашевска, где град накрыл все на своем пути.

«Зимушка-зима бродит вокруг Краснодара. Вчера в Тимашевске вот.. Град величиной с кулак превратил дома и имущество жителей Новокорсунской в кашу!», «То мороз, то засуха, то жук, теперь град добил», «Сильнейший град побил стекла в машинах. Также были разбито много шиферных крыш в домах», - писали пользователи Сети.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Песков допустил приезд Путина на открытие Крымского моста

Краснодарский край на дорогах применит модифицированный битум

Суд Усть-Лабинска перенес заседание по иску Дерипаски к Рыбке и Лесли

Главное за неделю

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом паразитарных червей. Инфекции могут привести к обострению...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем