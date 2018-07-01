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Шокирующие кадры поразили всех юзеров своей разрушительностью.

Краснодарский край пережил адскую "бомбардировку" градом. Неожиданные повороты погоды заставили людей опасаться не только за недвижимость и скот, но и за собственные жизни.

Град размером с кулак наделал много шума в интернете. Фото из соцсетей постоянно пополняются кадрами из фильма об Апокалипсисе, когда буйный разгул погоды поглощал планету и все на своем пути. В Instagram по запросу хештега «градкраснодар» доступны сотни фотографий из Краснодарского края, в частности, Тимашевска, где град накрыл все на своем пути.

«Зимушка-зима бродит вокруг Краснодара. Вчера в Тимашевске вот.. Град величиной с кулак превратил дома и имущество жителей Новокорсунской в кашу!», «То мороз, то засуха, то жук, теперь град добил», «Сильнейший град побил стекла в машинах. Также были разбито много шиферных крыш в домах», - писали пользователи Сети.