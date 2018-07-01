Шокирующие кадры поразили всех юзеров своей разрушительностью.
Краснодарский край пережил адскую "бомбардировку" градом. Неожиданные повороты погоды заставили людей опасаться не только за недвижимость и скот, но и за собственные жизни.
Град размером с кулак наделал много шума в интернете. Фото из соцсетей постоянно пополняются кадрами из фильма об Апокалипсисе, когда буйный разгул погоды поглощал планету и все на своем пути. В Instagram по запросу хештега «градкраснодар» доступны сотни фотографий из Краснодарского края, в частности, Тимашевска, где град накрыл все на своем пути.