Жителей Самары напугал смерч в центре города

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Ураган попал на видео и вызвал большой ажиотаж в сети.

В центре Самары на днях прошёл самый настоящий смерч. Жителей города напугала неконтролируемая стихия, которая поднимала высоко вверх столбы пыли и мусора. Один из очевидцев заснял на видео бушующий ураган на улице Санфирова. По словам автора ролика, инцидент произошёл накануне днём, 30 июня.

Небольшой торнадо прошёлся по парковке, расположенной у большого офисного центра вблизи пересечения Санфирова с Московским шоссе. Очевидцы удивились происходящему, поскольку в городе не наблюдалось сильного ветра. В то же время в Самаре в этот день установилась сильная жара. Как известно, подобного рода природные явления происходят при перепаде температур, когда горячие и холодные воздушные потоки внезапно сливаются воедино.

Ранее мы писали, что вблизи Анапы на море сформировался смерч. Местные жители запечатлели на камеру происходящее, опасаясь, что стихия доберётся до побережья. К счастью, распространения урагана удалось избежать, и уже вскоре он сошёл на нет.