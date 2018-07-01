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Учёные сняли огненную реку из вулкана Килауэа с высоты на видео

Сегодня, 08:45

Оранжевая раскалённая лава выглядела очень эффектно ночью. Но больший интерес она представляет учёным.

На ролике можно увидеть, как из разлома вулкана Килауэа на Гавайях вытекают тонны лавы, которая превращается в реку. Учёные сняли  необычное видео с огромной высоты при помощи специального дрона. При просмотре ролика видно, как лава протекает на несколько сотен метров и начинает потихоньку остывать.

                                         

Хоть необычное зрелище огненной реки и собрало тысячи просмотров на YouTube, но интерес и пользу ролик в первую очередь представит для учёных. По словам исследователей, таки образом им удалось изучить переполнение и нарушение канала огненной реки. Учёные также оценили скорость лавового потока, путём отслеживания ряда характеристик.

Вся полученная информация была передана работникам чрезвычайных служб Гавайев. Это поможет выдавать экстренные предупреждения о сроках эвакуации.

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