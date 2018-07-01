Специалисты дали неутешительный прогноз о смертельном вулкане на Гавайях

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Никто не знает, когда извержение закончится, но большинство людей никто эвакуировать не будет.

Мэр Гавайев заявляет, что специалисты дали ему неутешительный прогноз об извержении вулкана Килауэа. Никто из учёных не может дать прогнозы о том, когда закончится природный катаклизм. Однако мэр хоть и понимает всю разрушительность вулкана, но собирается сделать из него туристическое место.

Говоря о смертельном вулкане, специалисты отмечают, что на Больном острове нет ни единого человека, кто хоть раз за свою жизнь видел вулкан. Для многих стало не просто шоком, ведь они покинули дом и возможно никогда туда больше не вернуться. Некоторые люди уже потеряли свои дома.

По словам мэра, он с его командой всегда знал о возможном извержении вулкана подобных масштабов, поэтому давно составили план, который минимизировал жертвы на острове с населением в 200 тысяч. Несмотря на то, что 650 домов были уничтожены лавой, жителей более 2000 домов эвакуировали, а 600 из них разместили в специальных убежищах.

Кроме того, недавно Дональд Трамп подписал документ, согласно которому США выплатит пострадавшим от вулкана гражданам денежную помощь.

Мэр добавляет, что вскоре из вулкана сделают шоу для туристов. Есть план по оборудованию специальных смотровых площадок, что конечно же повысит туристический поток. Люди захотят посмотреть на удивительное, смертельное и опасное извержение вулкана, чтобы почувствовать страх перед дикой природой.