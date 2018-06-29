«Покачало на 3,4 балла»: В Красноярском крае произошло землетрясение

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Тревожное природное явление было зафиксировано в пятницу утром на границе с Республикой Тыва почти в 400 километров от краевого центра. Жертв и разрушений нет.

В Красноярском крае произошло землетрясение. Как сообщают жители в социальных сетях, слегка покачало на 3,4 балла по соответствующей шкале. Однако здания не были повреждены, а многие люди даже не заметили толчков. Поэтому волнений и паники не наблюдалось. Край продолжает жить обыденной жизнью, в предвкушении выходных.

По словам сейсмологов, несмотря на то, что на территории Западной Сибири землетрясения являются редкостью, именно неподалеку от Тувы есть сейсмологически нестабильный участок. Разлом коры в этом месте был зафиксирован семь лет назад. С тех пор на территории республики и соседствующего края несколько раз фиксировались незначительные толчки. Ученые продолжают мониториг участка разлома. На сегодня поводов для беспокойства нет.