В центре Уфы сильным ветром сдуло летнее кафе

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28 июня Башкирию накрыла непогода. Не повезло и Уфе, в которой случился странный и неприятный инцидент.

В самом центре Уфы, возле ТЦ «Семья» сильным ветром сдуло летнее кафе. Снимки с места происшествия сразу распространились по сети, а о случившемся поведали очевидцы. К счастью, во время инцидента не пострадал никто.

Напомним, ранее «улетевшее» кафе раскритиковал мэр Уфы, Ирек Ялалов и назвал его «сараем». Сам чиновник предупреждает владельцев подобных заведений, что будет искать объекты с нарушениями. Если таковы будут найдены, то их снесут в обязательном порядке. Более 1000 подобных заведений за прошедшее десятилетие было снесено, на данный момент их осталось 200.