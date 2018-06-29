В Зауралье после шторма поселок ушел под воду

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Чрезвычайное происшествие оказалось настолько масштабным, что потребовалось вмешательство подразделений спасателей. Водная стихия бушевала в течение суток.

В Зауралье после шторма поселок Лебяжье ушел под воду. Мощный ливень моментально заполнил водой улицы и проспекты города. Несмотря на штормовое предупреждение, сотни автомобилей оказались в ловушке. Жители поселка вначале прятались от потоков воды в магазинах и кафе, а затем были вынуждены добираться до своих жилищ почти по пояс в грязной жиже.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако МЧС в очередной раз призывает граждан прислушиваться к штормовым предупреждениям и планировать свое дальнейшее движение по городу. Ливни также ожидаются еще в нескольких регионах Урала и Западной Сибири. При этом непогода будет усугубляться шквальным ветром.