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В Одинцово очевидцы запечатлели редкое атмосферное явление

Сегодня, 18:26

Сначала может показаться, что это очередные проявления внеземных цивилизаций. Однако вскоре становится ясно, что это необычайное природное явление.

В Одинцово очевидцы запечатлели редкое атмосферное явление. Фото разместили в социальных сетях с подписью. Одна из очевидцев пишет, что стала свидетелем «чуда» около часа ночи: «Думала НЛО спустились по мою душу, но нет – это серебристые облака». Действительно, сначала небо напоминает какой-то портал в иной мир, однако, вскоре становится ясно, что это не менее поражающее и редкое явление.

Серебристые облака еще называют мезосферными. Это связано с тем, что они образуются в мезосфере. Явление встречается не так часто и стать его свидетелем можно только в глубоких сумерках.

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