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Барнаульцы устраняют последствия ужасного урагана

Сегодня, 09:40

Мэр Барнаула Сергей Дугин рассказал, что они уже составили отряды из спасательных служб, которые устранят последствия шторма до 10 июля.

Ранее в ночь с 27 июня в Барнауле прошел ужасный ураган, последствия которого устраняют до сих пор. В городе было повреждено электроснабжение, и пострадали многие крыши домов.

Без света оказались 693 жилых дома и 27 крыш были пробиты во время урагана. На данный момент барнаульцы устраняют последствия ужасного шторма, и ремонтируют крыши. Всего отремонтировано 8 из 27 поврежденных покрытий.

Мэр города Сергей Дугин провел экстренное совещание, на котором обговорились меры предосторожности и способы предотвращения подобных последствий после шторма. Дугин пообещал, что до 10 июля город придет в норму.

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