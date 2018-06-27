Сегодня, 16:54

Единая геофизическая служба российской АН разместила на своем сайте информацию о регистрации подземного толчка. Подземные колебания зарегистрированы на восточном берегу Байкала.

Согласно опубликованной информации, полуостров на Байкале настигло землетрясение сегодня в 11:54 мск. Центр землетрясения находится на крупнейшем байкальском полуострове Святой Нос. Это популярное место, куда летом приезжают туриста со всей России чтобы половить рыбу в Чивыркуйском заливе озера Байкал.

Магнитуда толчков в Баргузинском районе составила 3,4 балла. Это второе зафиксированное в Бурятии землетрясение. На этой неделе на Байкале наблюдали толчки силой 5,6 и 5 баллов.

Разрушений и жертв не зарегистрировали.