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"Пришельцы в Южной Осетии": Ученые нашли портал в параллельный мир

Сегодня, 13:46

Озеро Эрцо не только само по себе появляется и исчезает, но и «похищает» людей. Паранормальный водоем стал излюбленным местом туристов и объектом изучения многих ученых.

Ученые нашли портал в параллельный мир. Озеро Эрцо не дает покоя местным жителям и ученым. Всех интересует его призрачность, ведь озеро само по себе исчезает после того, как вода в нем начинает бурлить, вызывая огромные водовороты. Более того, здесь нет морских обитателей, а лишь ходит легенда о загадочном морском змее, которого когда-то пытались убить местные жители, но только разозлили существо, и теперь оно мстит.

Однажды, в Эрцо сорвался грузовик, водитель которого выжил. Когда же водолазы окунулись на дно, чтобы вытащить ящики с грузом, они пришли в ужас. Специалисты рассказали, что обнаружили трупы, которые стояли, не имея признаков разложения и, при этом, не всплывали на поверхность. Уфологи утверждают, что пришельцы начали строить свои порталы в Южной Осетии.

Некоторые ученые считают, что виной всем паранормальным явлениям являются инопланетяне, у которых расположены подводные базы на дне озера, объясняя это тем, что их корабли охлаждаются под водой, после чего она вновь возвращается. Некоторые же считают, что таинственное осетинское озеро может быть порталом в иной мир, не зря ведь люди, оказываясь рядом с водоемом, начинают ощущать некое странное притяжение и импульсы.

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