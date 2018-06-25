Под Липецком шквальный ветер сорвал крыши домов и повалил деревья

Сегодня, 10:13

Накануне на Усмань обрушилась лютая непогода. Бушующая природа поиздевалась над элементами городской инфраструктуры, пощадив самих горожан.

Шквальный ветер сорвал крыши домов и повалил деревья за считанные часы под Липецком. Несмотря на серьезные последствия непогоды, в Усмани продолжилась подача электричества, а городской транспорт курсировал в привычном режиме. Потерпевших не засвидетельствовано.

Уже к 22:00 коммунальные службы города устранили все последствия негодования природы, убрав поваленные деревья и обеспечив гидроизоляцию на поврежденных участках кровли.