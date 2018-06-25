На Ольхоне произошло землетрясение силой 2-3 балла

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Накануне в Иркутской области были зафиксированы подземные толчки энергетическим классом в 9,8. Человеческих жертв и разрушений не зафиксировано.

Землетрясение силой 2-3 балла произошло 24 июня на Ольхоне. Эпицентр катаклизма находился в деревне Тырган Иркутской области. Несмотря на немаленький энергетический класс подземных толчков (9,8), жителям региона посчастливилось не пострадать и не потерять жилища.

Также землетрясение ощутили обитатели поселка Фланцы на Ольхоне. Сейчас природа в Иркутской области снова ведет себя спокойно.

В ночь на 25 июня подземные толчки ощущались на северо-западе Монголии, в 30 км от российской границы. Магнитуда катаклизма составила 4,5. К счастью, в данном случае регион также отделался легким испугом.

Гораздо плачевнее 18 июня прошло землетрясение в Японии. 349 жителей префектур Хиого и Осака получили травмы различной степени тяжести, еще 3 человека погибли, включая ребенка. Магнитуда подземных толчков на глубине 13 км составила 6,1.

Позднее, 23 июня, катаклизм вновь вернулся в Осаку, дабы потрясти сразу 10 префектур с силой толчков 3 балла из 7 возможных. Угрозы цунами на не возникло, однако перепуганные японцы были готовы к худшему на фоне событий 18 июня.

К слову, Япония регулярно страдает от землетрясений. Довольно часто один катаклизм перерастает в другой – цунами.