VistaNews.ru


В Гватемале в районе извержения вулкана нашли останки ещё восьмерых человек

Сегодня, 07:58

Фуэго множит количество своих жертв. Многие из тех, кого ранее считали пропавшими без вести, оказываются, к сожалению, погибшими.

Сейчас в Гватемале рядом с местом извержения вулкана нашли останки ещё восьмерых человек. Сообщение об этом сделано национальной полиции страны. Согласно предоставленной информации, останки нашли на территории сектора Сан-Мигель-Лос-Лотес.

Таким образом, количество жертв вулкана, с учётом последней находки, достигло 120 человек. Пропавшими без вести до сих пор числятся 189 гватемальцев.

Мощное извержение Фуэго произошло 3 июня. Вулкан полностью разрушил 186 домов. На сегодняшний день поисковые работы завершены. Власти решили объявить этот район в Гватемале в качестве зоны массового захоронения.

В целом, действие стихии затронуло 1,7 миллиона человек. США пообещали выделение помощи всем пострадавшим от действия вулкана в Гватемале.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Количество жертв извержения в Гватемале увеличилось до 38

Число жертв от извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек

В Гватемале объявлен трехдневный траур по жертвам извержения вулкана Фуэго

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Ученый готов рассекретить Лох-Несского монстра-людоеда

Чудовище шотландского озера Лох-Несс дважды за июнь засветилось перед...

Рекомендуем