В Гватемале в районе извержения вулкана нашли останки ещё восьмерых человек

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Фуэго множит количество своих жертв. Многие из тех, кого ранее считали пропавшими без вести, оказываются, к сожалению, погибшими.

Сейчас в Гватемале рядом с местом извержения вулкана нашли останки ещё восьмерых человек. Сообщение об этом сделано национальной полиции страны. Согласно предоставленной информации, останки нашли на территории сектора Сан-Мигель-Лос-Лотес.

Таким образом, количество жертв вулкана, с учётом последней находки, достигло 120 человек. Пропавшими без вести до сих пор числятся 189 гватемальцев.

Мощное извержение Фуэго произошло 3 июня. Вулкан полностью разрушил 186 домов. На сегодняшний день поисковые работы завершены. Власти решили объявить этот район в Гватемале в качестве зоны массового захоронения.

В целом, действие стихии затронуло 1,7 миллиона человек. США пообещали выделение помощи всем пострадавшим от действия вулкана в Гватемале.