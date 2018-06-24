Сегодня, 19:22

Расстроенные горожане сетуют на бездеятельность властей.

В социальных сетях появляются данные о том, что северо-западный район Ставрополя ушел под воду из-за ливня. Большое количество осадков не оставило шансов горожанам и автомобилям. Техника потонула в озерах и реках, которые сделал ливень. В социальных сетях появляются снимки с разных улиц города, однако особо пострадал от разгульной погоды район пересечения улиц Макарова и Октябрьской.

«На проспекте Кулакова в северо-западном районе города образовалась огромная лужа прямо на проезжей части. Подтопило проспект в районе Бруснёвского рынка. Машины с трудом преодолевали водное препятствие», – сообщают очевидцы.

Также появились и короткие ролики в которых видны масштабы трагических последствий стихийного бедствия. Сообщается, что не всем вода принесла горе и разруху.

Например, жителей Ставрополя огорошил своим не совсем адекватным поведением купающийся в лужах пенсионер. Выглядел дедушка опрятным и был хорошо одет. Мужчина в возрасте во время дождя в одежде сел в лужу, после начал стирать свои вещи. На данный момент часть воды все-таки сошла в ливневки, однако коллапс может повторится. К этому времени люди предлагают объединить усилия и решить проблемы, которые стали явными сегодня днем.