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В сети показали, что творилось в эпицентре бури в Барнауле

Сегодня, 18:56

Очевидцы опубликовали ролик, снятый на трассе из Новоалтайска в Барнаул.

В сети появилось видео с места событий в Барнауле, где накануне прошёл сильный ураган, повредивший множество деревьев, зданий и опор ЛЭП. На представленных кадрах показали, что на самом деле творилось в эпицентре бури. Речь идёт о записи с видеорегистратора, установленного в автомобиле одного из очевидцев стихии. На видео показана проезжая часть в тёмное время суток.

Двое мужчин решили переждать бурю в салоне автомобиля. Водитель не решился ехать дальше и остановил свою машину на обочине. Так же поступил и автомобилист, который ехал спереди. Он включил аварийный сигнал и принялся ждать. На ролике видно, что лобовое стекло заливали потоки дождя, а впереди через дорогу пролетали ветки деревьев, оторванные ветром. Перепуганные местные жители от увиденного не стеснялись в выражениях. Ролик изобилует нецензурной бранью. Известно, что происходящее было снято по дороге из Новоалтайска в Барнаул, близ Старого моста.

Ранее пассажиры не смогли вовремя попасть в Барнаул из Москвы из-за сильной бури в Алтайском крае. Самолёты не смогли прибыть в регионе.

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