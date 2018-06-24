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Вблизи Анапы на море сформировался смерч

Сегодня, 18:53

Природное явление заметили местные жители, которые поделились своими наблюдениями в соцсетях. Оказалось, что продержался вихрь несколько минут, после чего он распался, но повлек за собой последствия.

Вблизи Анапы на море сформировался смерч, он был достаточно устрашающим для граждан, однако просуществовал совсем недолго. Позднее на поселок Суспех обрушился мощный ливень, о чем также рассказали местные жители во время обсуждения природных явлений в Сети.

Сообщается, что смерч был виден из многих точек Анапы, а сформировался он в районе береговой линии. Известно, что синоптики осведомили жителей Краснодарского края о возможном обрушении сильных ливней на некоторые населенные пункты, делая экстренное предупреждение.

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