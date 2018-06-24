Жителям Самары озвучили рекомендации, как пережить жару

Сегодня, 17:37

24 июня МЧС России заявляет: "На территории Самары установилась аномально жаркая погода, рекомендуем носить легкую одежду и головной убор, избегать длительного нахождения под солнцем во избежание солнечного удара."

Следует напомнить, при ухудшении самочувствия следует обратиться по номерам 03 или 103. Стоить заметить, что находящиеся на территории Самары футбольные болельщики, приехавшие на ЧМ по футболу, жалуются на жаркую погоду и массово скупают головные уборы, чтобы хоть как-то себя защитить. Матч Россия против Уругвай должен состояться 25 июня на стадионе "Самара Арена" и начнется в 17.00 мск.