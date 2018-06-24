Сегодня, 12:59

Поток воды сносил людей и автомобили, результатом стали обрывы линий электропередач и деревьев.

Новороссийск утонул после ночного ливня. Результатом разгулявшейся непогоды стал потоп. Видео затопленного города в соцсетях публикуют местные жители, которые пережили эту ночь, содрогаясь в страхе.

По городу заметили десятки поломанных деревьев, и даже есть пострадавшие транспортные средства. Эта ситуация заставила горожан более пристально отнестись к проблемам и решить необходимые промахи в организации работ служб ЖКХ. Ливневые системы не смогли справиться с потоком воды и были залиты выше, чем положено. Водителей беспокоит ситуация с водой на дороге. Поскольку вода залила всю площадь, то транспортные средства превратились в водный транспорт.