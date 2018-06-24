500 человек в Курской области остались без света из-за стихийного бедствия

Сегодня, 12:09

Куряны остались без света 23 июня. Из-за разгула стихии света не было в 120 домах Беловского района и 113 в Кореневском.



Пострадавшими пунктами стали Щеголки, Вишнево, Малые Солдаты. Всего в данных местах населенных пунктов проживает 310 человек и 60 из них дети. Затем поступила информация об отключении Мордвина, Каучука, Сафоновки, Щептуховки, где проживают 203 людей, включая 10 детей. Спасатели отметили, что хоть 500 человек и остались без света из-за стихийного бедствия, но социально значимые объекты в Курской области не были отключены.

Они также уточнили, что всего отключено от электричества 7 пунктов. Спасатели обещают восстановить энергоснабжение 24 июня в 00:00.