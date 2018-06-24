Шквальный ветер сломал деревья на улицах Москвы

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24 июня на севере Москвы из-за шквального ветра были сломаны деревья, обрушение которых повредило близко стоящие машины. Люди, находившиеся в своих автомобилях, не пострадали.

Также несколько деревьев упали на проезжую часть, из-за этого препятствия спасательные службы не могли добраться до заваленных деревьями людей, которые заперты в своих автомобилях. Гидрометцентр объявил "желтый уровень опасности" в Москве в субботу, сила ветра достигнет 17-18 м/с, в ближайшее время ожидается дождь с грозой. Сотрудники экстренных служб делают все возможное, чтобы разобраться с последствиями непогоды. Из-за недавнего ливня в Москве затопило некоторые участки дорог, движение транспорта затрудняется.