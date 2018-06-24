«Страшно лететь»: Пассажиры не смогли вовремя попасть в Барнаул из Москвы

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Непогода поменяла планы многих пассажиров, которые собирались лететь из Москвы в Барнаул. 23 июня в Алтайском крае был сильный ураган, из-за которого задержали рейс в данном направлении.

Пассажиры сами рассказали об этом событии. Многие из них собирались поменять билеты, поскольку рейс должен был состояться через два часа из Москвы. Один пассажир сказал, что ему было «страшно лететь» в такую непогоду, но, к счастью, его рейс задержали, и он смог попасть в родной край с задержкой в 2 часа. Многие пассажиры из-за этого природного катаклизма не смогли вовремя попасть домой. Как стало известно, все рейсы в этот день прибыли благополучно в Барнаул.

Напомним, до этого в Алтайском крае был сильный ураган, который нанес немалый ущерб Алтайской столице. Этот катаклизм, помимо серьезного материального ущерба, унес жизнь и одного человека - машиниста крана.