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В Москве прошёл сильный град с дождём

Сегодня, 19:08

Вместе с этим температура воздуха резко понизилась от 30 градусной жары до 15 градусов по Цельсию.

Сегодня в Москве прошёл сильный град с дождём. С неба падали куски льда, размером с черешню. Очевидцы рассказали, что осадки можно было встретить в северных районах, к примеру, возле станции "Савеловская" и "Беговая". В Тушино, где играли национальные сборные Туниса и Бельгии, был только обычный ливень, без града.

Пользователи социальных сетей рассказали, что от льда и ливня не мог спасти даже зонт. Однако стоит отметить, что у многих такой защиты и не было, ведь непогода застала людей врасплох.

Стоит отметить, что на завтрашний день ожидается «жёлтый» уровень опасности. Вместе с градом будет сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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