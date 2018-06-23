VistaNews.ru


"Ужас в Барнауле": Ни электричества, ни деревьев

Сегодня, 18:46

Природа продолжает нагнетать в РФ свою силу. Правда, города, принимающие ЧМ-2018, пока не трогает. Видимо помнит, чем государство может ответить.

На ОИ-1980 государство разгоняло облака по всей России. Над Москвой было – солнечно. Сейчас Чемпионат проводится на территории 11 регионов. Есть, где непогоде разгуляться. В Барнауле, как говорят в Сети, полный ужас. Ни деревьев, ни электричества.

Повалило всё. Ушли «в а ноль» не только старые деревья, но и строительные конструкции. Всё это валилось на электрические сети. В Барнауле жители остались без электричества

В Барнауле ураган последовал после сорокоградусной жары. Сильнейший ураган сопровождался ливнем и мощным градом. Стихия валила всё.

Даже в центре города, стрела работавшего там строительного крана на проспекте Ленина, получила такой удар стихии, что оказалась сломленной и упавшей прямо на линии передач, порвав их.

Теперь весь район без света. Когда его восстановят – точно не известно. Порывы ветра были такой силы, что отрывали двери  у общественного транспорта. Что говорить о деревьях. В Барнауле их, образно говоря, в центре почти не осталось.

Октябрьский район также остался без электроснабжения. Там падающие деревья крушат корпуса припаркованных автомобилей. На набережной шезлонги уносит ветром прямо в море.

Когда стихия закончит своё разрушительное воздействие, пока не понятно. Шторм продолжается.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Волгоград: Ураган повалил деревья по всему городу

В Барнауле ожидается кризис на рынке жилья

В Барнауле старые телефоны станут арт-объектами

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Рекомендуем