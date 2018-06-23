"Ужас в Барнауле": Ни электричества, ни деревьев

Сегодня, 18:46

Природа продолжает нагнетать в РФ свою силу. Правда, города, принимающие ЧМ-2018, пока не трогает. Видимо помнит, чем государство может ответить.

На ОИ-1980 государство разгоняло облака по всей России. Над Москвой было – солнечно. Сейчас Чемпионат проводится на территории 11 регионов. Есть, где непогоде разгуляться. В Барнауле, как говорят в Сети, полный ужас. Ни деревьев, ни электричества.

Повалило всё. Ушли «в а ноль» не только старые деревья, но и строительные конструкции. Всё это валилось на электрические сети. В Барнауле жители остались без электричества

В Барнауле ураган последовал после сорокоградусной жары. Сильнейший ураган сопровождался ливнем и мощным градом. Стихия валила всё.

Даже в центре города, стрела работавшего там строительного крана на проспекте Ленина, получила такой удар стихии, что оказалась сломленной и упавшей прямо на линии передач, порвав их.

Теперь весь район без света. Когда его восстановят – точно не известно. Порывы ветра были такой силы, что отрывали двери у общественного транспорта. Что говорить о деревьях. В Барнауле их, образно говоря, в центре почти не осталось.

Октябрьский район также остался без электроснабжения. Там падающие деревья крушат корпуса припаркованных автомобилей. На набережной шезлонги уносит ветром прямо в море.

Когда стихия закончит своё разрушительное воздействие, пока не понятно. Шторм продолжается.