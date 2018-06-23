Новосибирск затопило из-за обильного дождя

Сегодня, 17:10

Все дороги, улицы залиты высоким слоем воды. Сильный дождь мучает город уже целый день.

Огромной проблемой еще и является абсолютное отсутствие видимости асфальта для водителей машины. Так, один мужчина угодил машиной в открытый люк. По фотографии, которое он сделал, чтобы предупредить остальных видно, что колесо сильно пострадало. Позже он опубликовал фото, где предупредил, что открытый люк возле ТЦ «Красная площадь».

И все дело в том, что Новосибирск затопило. Из-за такого обильного дождя с самого утра местные совсем не могут ничего сделать.

Кстати, в городе давно уже жалуются коммунальщикам, что во многих местах люки абсолютно «бесхозные», и вот, один пострадавший уже есть.

В конце мая в Якутии также пострадал город от огромного количества воды, произошел паводок, который нанес ущерб, более чем на один миллиард рублей.