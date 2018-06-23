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На Украине детский лагерь эвакуируют из-за летнего снегопада

Сегодня, 14:57

Подростков массово отправляют в лагеря летнего отдыха. Однако, природа, похоже, мстит, за издевательство не только над собой, но и над своим населением. 

На Украине детский лагерь, куда приехали отдохнуть множество детей, сейчас эвакуируют. Причиной этого стало появление летнего снегопада. 

Предполагалось, что дети на смогут отдохнуть прямо в палатках на свежем воздухе. Однако, Хозяин Мороз распорядился так, что температура в них понизилась лишь до одного градуса тепла.

После этого, на Украине в этом регионе выпали масштабные снегопады. Детей пришлось срочно эвакуировать.

С сообщением об этом выступили Геннадий Москаль, являющийся губернатором региона. Детей эвакуируют с территории горнолыжного курорта Драгобрат, который находится в Раховском районе.

Там температура понизилась почти до нуля. В то время, как под Днепром она на солнце превышала 45 градусов тепла.

Сообщается, что в лагерь, которому стала необходимой эвакуация, прибыли на отдых 27 детей.

Туда уже выехали спасатели. Они «вооружились» тёплыми одеялами и горячим чаем.

Детей спустят вниз уже в ближайшие часы. Сведений о пострадавших пока нет.

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