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Из-за столкновения плит под Ванкувером ожидается огромное цунами

Сегодня, 11:12

Сейсмологи забили тревогу после столкновения двух тектонических плит. Ожидается землетрясение, а после него огромное сокрушающее цунами.

На канадском острове сейсмологи обнаружили подозрительное движение тектонических плит. Смертельное землетрясение и огромное цунами ожидается в регионе. От природного катаклизма может пострадать до 13 тысяч человек. Ранее известный исследователь сообщил о возможном землетрясении в Риме. Причинами движения тектонических плит может быть движение в тектонической плите Хуана де Фуки, которая соприкасается с другой плитой, и из-за этого может произойти катастрофа огромного масштаба. В Ванкувере уже зарегистрировано более 150 небольших землетрясений. Подобный катаклизм может привести к землетрясению в 9 баллов, а из этого следует огромное цунами и оползни, из-за которых может исчезнуть целый континент.

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