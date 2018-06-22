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Вулкан Симмоэ снова пробудился

Сегодня, 16:37

Не прошло и полугода как на острове Кюсю произошел очередной выбор вулканического пепла.

22 июня вулкан под названием Симмоэ снова пробудился и извергнул столб дыма и пепла на высоту 2,5 км. Горящие булыжники разлетелись из жерла вулкана приблизительно на километр, информация была получена от специалистов по метеорологии.

Вблизи вулкана установлена зона безопасности радиусом в 3 километра, однако метеорологи не исключают повторного извержения и необходимости расширения безопасного периметра.  

Япония расположена в зоне усиленной сейсмической и вулканической активности, на данный момент известно, что на ее территории находится 50 активных вулканов. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано 1 марта 2018 года. 

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