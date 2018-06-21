Вчера, 22:35

Всплеск ярких цветов можно было увидеть в небе в некоторых частях штата Массачусетс и Нью-Гэмпшир в среду Днем. Данное явление можно увидеть не так часто.

В Новой Англии заметили "Огненные радуги". Явление само по себе не редкое, однако, его не часто можно увидеть невооруженным глазом. Отмечается, что для возникновения такого явления необходимы определенные условия: правильное атмосферное давление и определенный угол солнца.

В этот раз природные условия были самыми оптимальными для проявления «Огненной радуги». «Там было много высоких тонких облаков, то, что мы называем перистыми облаками, и в перистых облаках есть кристаллы льда», - говорит метеоролог. Огненные радуги возникают, когда ледяные кристаллы преломляют солнечный свет, который проходит через облака.

Отмечается, что солнечный свет двигался через кристаллы льда. Сам свет изгибается по мере прохождения кристаллов. Когда свет преломляется таким образом, получаются различные цвета радуги, почему их можно наблюдать в небе.

Как всегда, не обошлось в данном эпизоде и без любителей нетрадиционной науки и уфологов. Конспирологи считают, что такие облака - следствия испытаний секретных видов оружия, или же отметки могли оставить НЛО и другие устройства пришельцев.