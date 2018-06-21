"Пыльный дьявол" застал врасплох жителей Латвии

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Данное явление было зафиксировано 14 июня. Латвийцы впервые столкнулись с подобным природным катаклизмом.

Жителей Латвии застал врасплох «Пыльный дьявол». Так называется локальный смерч, который метеорологи ранее не фиксировали, поэтому и не сумели его спрогнозировать. Вихрь снес крыши двух зданий, которые принадлежали типографической компании. Часть крыши упала на машину одного из сотрудников и достаточно сильно ее повредила.

Сотрудники типографии не сильно опечалены, так как компания застрахована, вот только неизвестно, как она будет возмущать ущерб, ведь в договоре не прописано подобное явление.

Географы отмечают, что «Пыльный дьявол» не имеет особо разрушительного характера. Он спадает, как только соприкасается с неровной поверхностью. Это может быть здание, сооружение, различные объекты или же неровная дорога.