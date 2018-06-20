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«Усбагойся»: Ураган в Перми превратил в качели строительную люльку с рабочими

Сегодня, 18:36

Видео от МЧС навеивает ужас, а внутри висячей на тросе конструкции были люди.

Ураган в Перми сделал из строительной люльки летающий корабль. Ролик опубликовали в социальных сетях очевидцы. Шкальный ветер, сильные осадки и ливень превратили площадку для внешних работ в неуловимый летающий лайнер. Тросы, на которых держалась люлька, не давали надежды на жизнь мужчинам, но благодаря счастливому случаю, смертей удалось избежать. Также видно, как ветер превратил в качели строительную люльку с рабочими.

Главный инженер жилого комплекса рассказал, что предупреждение от МЧС поступило в 16:31, а ураган начался через минуту, так что рабочих не успели спустить на землю. Им пришлось справляться с ситуацией самостоятельно. Просмотр видео не рекомендуется чувствительным людям. Автор наверное думал во время съемки: «Усбагойся».

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