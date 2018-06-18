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В Екатеринбурге молния угодила прямо в троллейбус

Сегодня, 20:34

Транспортное средство сразу вышло из строя. Пострадавших при данном инциденте не зафиксировано.

Происшествие имело место в Екатеринбурге 18 июня, неподалёку от привокзальной площади. Троллейбус №1 двигался по своему маршруту, когда прямо в него угодила молния. Возгорания не произошло, травмирован никто не был. Поскольку машина дальше двигаться самостоятельно не могла, пришлось применить тягач. Агрегат оттащил с маршрута пострадавший от разряда молнии троллейбус, как информирует пресс-центр «Трамвайно-троллейбусного управления». Комментариев от очевидцев данного происшествия пока не поступало.
Непогода одолевает Екатеринбург, ранее многие улицы затопило из-за обильных осадков. Горожане в соцсетях возмущаются данной ситуацией и сетуют на городские власти, которые не собираются менять устаревшую ливневую канализацию.

 

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