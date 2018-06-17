Уровень воды в реке Кубань резко поднялся

Сегодня, 19:42

Такое явление вызвано обильными осадками. Об этом сообщил местный житель на своей страничке в Instagram.

В Ставрополе резко поднялся уровень воды в реке Кубань. Причиной стали обильные осадки. Река начала затапливать лес, а ее уровень все быстрее увеличивается. Видео с места происшествия публикует один из местных жителей в своем профиле в Instagram.

Мужчина рассказал, что рыбачил, но стал свидетелем паводка, в результате чего пришлось остановить любимое занятие и бежать, чтобы не стать жертвой негативных последствий. На одном из видео видно, как огромные улитки заползают на деревья, чтобы спастись от утопления.