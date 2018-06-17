В Сызрани побит 114-летний рекорд низких температур

Сегодня, 17:28

Нетипичные показатели удалось зарегистрировать в Безенчуке и Авангарде. Рекордно низкие температуры, ранее, были еще в 10 городах Самарской области.

СМИ сообщают, что сегодня утром в Сызрани был побит 114-летний рекорд низких температур. Наиболее холоднее всего в городе было в 1904 году и составила 5,5 градусов, а в этом году температура воздуха снизилась до 5,4 градусов.

Понижение температур было отмечено еще в 10 городах. Например, в Безенчуке в 1931 году была зафиксирована температура со значением 6,2 градуса, а сегодня 87-летний рекорд был побит с показателем температуры 4,6 градусов.

53-летний рекорд побил г. Авангард. Здесь в 1965 году была 4,5-градусная температура, однако, вчера показатель составил 2,1 градус.

Как показывают вышеупомянутые данные, подобные аномалии – достаточно редкое явление. Однако природа иногда бывает достаточно непредсказуемая.