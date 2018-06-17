17 июня в Дагестане сошел мощный сель

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Люди, проживающие в селе Микрахказмаляр Докузпаринского района Дагестана, сняли на видео, как сошел мощный сель. С горы обрушилось большое количество грязи с камнями. Событие произошло 17 июня.

Очевидцы собрались на шум, который исходил из горы. Данное происшествие сняли на видео. Местные жители с ужасом рассказывают об этом катаклизме. Один человек, пренебрегая безопасностью, стал недалеко от центра событий. К счастью, никто не пострадал, ведь при таком обвале шансов выжить практически, нет. На данный момент нет информации о потерпевших.

Ранее выходцам из Дагестана было выдвинуто обвинение в избиении двух французов нетрадиционной ориентации. Они приехали на ЧМ-2018, чем возмутили многих людей.