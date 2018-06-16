Вулкан Сакурадзима начал извергаться в Японии

Сегодня, 10:31

Огромные раскаленные валуны из жерла вулкана разлетаются по всем окрестностям. Дым виден за несколько километров, есть погибшие.

На южно-японском острове Кюсю, начал свое извержение вулкан Сакурадзима. Столб из пепла виднеется над горой на 5 километров в высоту. Жителей близлежащего района уже эвакуировали из-за огромных камней, которые вылетают из жерла вулкана. В городах ввели третий уровень опасности, на данный момент уже есть пострадавшие и погибшие. Информация уточняется. Подчеркивается, что данный вулкан на острове Кюсю извергается довольно часто.