Тайфун "Гаеми" грозит жителям Южной Японии

Сегодня, 07:24

Скорость ветра уже переступила допустимое значение, также ожидается повышение высоты волн до нескольких метров. В некоторых городах началась эвакуация.

Тайфун «Гаеми» принес жителям Японии сильные дожди и шквалистый ветер, а также в некоторых районах сообщается о рекордном количестве осадков за год. Метеорологический центр сообщил, что давление в центре тайфуна достигает 992 гектопаскаля, а скорость ветра развивается до 20 метров в секунду, при шквале - до 30 метров. Тайфун уже приблизился к центру столицы Окинава города Наха на 60 километров, а по состоянию на 9:00 утра (03:00 по Москве) катаклизм ожидался на северо-восточном направлении.

Метеорологи предупреждают, что в тех местах, где проходит тайфун, ожидаются осадки до 500 мм, особенно в городе Ихэя на западе Окинавы уже замечено рекордное количество дождей. Жителей уже проинформировали о том, что на пляжах небезопасно находиться из-за высоких волн, также стоит отказаться от выхода в море и купания. Из-за сильных проливных дождей в горах могут быть оползни. Это уже шестое природное бедствие в Южном Японии за текущий год.